Serie B: La Virtus Padova in trasferta a Lumezzane per la prima sfida del 2022

Squadra in casa

Squadra in casa Padova

La Virtus Padova fa il suo esordio nel nuovo anno sul parquet della LuxArm Lumezzane. Dopo il rinvio della gara contro Olginate, i ragazzi di coach De Nicolao possono finalmente tornare in campo dopo la sosta.

Nell'ultima sfida del 2021 Padova era uscita travolta dalla sfida contro Mestre e la pausa è servita ai neroverdi per lavorare e provare a giocare un girone di ritorno che possa regalare qualche soddisfazione in più ai tifosi.

Lumezzane ha 10 punti in classifica, frutto di 5 vittorie e 9 sconfitte e la partita di domani può essere quella dell'aggancio in classifica per i neroverdi.

Sarà quindi una sfida combattuta, appuntamento il 16 gennaio palla a due alle 18.00.