Serie B: La Virtus Padova chiamata al successo in casa contro Monfalcone

Squadra in casa Padova

Alla ricerca della vittoria perduta, la Virtus Padova ospita Pontoni Monfalcone per l'incontro valido per la 12esima giornata di campionato.

I padovani arrivano da tre sconfitte consecutive diverse tra loro. Due di misura, lottate contro squadre con organici importanti e l'ultima arivata in maniera netta sul campo della pallacanestro Crema.

Gli ospiti invece, arrivano da una serie di 3 vittorie e 2 sconfitte nelle ultime 5 uscite. Un inizio di campionato discreto per Monfalcone che con 10 punti in classifica naviga in acque tranquille grazie alle 5 vittorie nelle prime 11 partite disputate.

Non sarà una sfida facile per la Virtus che ha bisogno di tornare a vincere per risollevare umore e classifica.