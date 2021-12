Serie B: Virtus Padova in trasferta contro la Pallacanestro Crema

Dopo la sconfitta contro la Ferraroni juVi Cremona per la Virtus Padova è già tempo di rituffarsi nel campionato e cercare subito il riscatto. I Ragazzi di De Nicolao saranno di scena al Palazzetto "Cremonesi", contro la Pallacanestro Crema per l'incontro valido per l'11esima giornata del campionato di Serie B.

Padova arriva da una serie di partite giocate molto bene e alla pari con tutti gli avversari affrontati. Purtroppo però, sono arrivate due sconfitte e una sola vittoria negli ultimi tre match. Crema arriva dalla sconfitta di Vicenza, dove, almeno nella prima parte di gara aveva disputato un'ottima sfida prima di cedere nella ripresa.

Sarà una partita importante per entrambe le squadre, per i padroni di casa per provare a lasciare il fondo della classifica e per Padova per cercare di staccarsi dalle ultime posizioni per provare a dare uno sguardo alle squadre che sono davanti.

Appuntamento mercoledi 8 dicembre, palla a due alle 18.00.