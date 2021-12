Serie B: La Virtus Padova ritrova la vittoria. battuto Monfalcone

La Virtus Padova ritrova il sorriso davanti ai propri tifosi battendo Monfalcone e interrompendo una striscia di tre sconfitte consecutive.

Partita combuttata nelle prime battute con le due squadre rispondono colpo su colpo in un primo quarto molto equilibrato (15-15). Nel secondo quarto arriva il primo strappo dei padroni di casa che provano ad allungare con una grande difesa (19-11).

Nella ripresa Monfalcone prova a rientrare nella sfida e mette pressione soprattutto in attacco, ma la Virtus non si scompone e risponde colpo su colpo. Nell'ultimo periodo i padroni di casa stringono di nuovo le maglie in difesa e portano l'affondo decisivo per una vittoria importante per il morale ma soprattutto per la classifica.

Antenore Energia Virtus Padova - Pontoni Monfalcone 75-58 (15-15, 19-11, 21-21, 20-11)

Antenore Energia Virtus Padova: Michele Ferrari 21 (6/9, 1/1), Pietro Bocconcelli 21 (4/7, 3/7), Marco Lusvarghi 8 (3/7, 0/0), Nicolo' Pellicano 7 (1/5, 0/2), Isacco Lovisotto 7 (2/2, 1/1), Federico Schiavon 5 (1/1, 1/4), Giacomo Cecchinato 4 (1/8, 0/0), Francesco De nicolao 2 (1/2, 0/1), Carlo Balducci 0 (0/0, 0/1), Marco Bedin 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 19 / 26 - Rimbalzi: 41 12 + 29 (Michele Ferrari 13) - Assist: 14 (Michele Ferrari, Francesco De nicolao 4)

Pontoni Monfalcone: Massimo Rezzano 20 (3/5, 2/7), Alessandro Naoni 13 (5/9, 0/1), Marco Bacchin 8 (4/5, 0/2), Samuel Sackey 5 (1/2, 0/0), Devil Medizza 4 (2/9, 0/0), Roberto Prandin 3 (1/8, 0/2), Alessandro Scutiero 3 (0/3, 1/3), Giovanni Bellato 2 (1/1, 0/0), Andrea Coronica 0 (0/1, 0/0), Riccardo Azzano 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Vegnaduzzo 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 24 - Rimbalzi: 36 11 + 25 (Devil Medizza 11) - Assist: 4 (Marco Bacchin 2)