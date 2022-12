Serie B: L’Antenore espugna il PalaPadua e torna vittoriosa da Ragusa

Squadra in casa

Prosegue l’ottimo momento dell’Antenore che, in trasferta a Ragusa, vince con un Ferrari vicino alla doppia doppia (19 punti e 9 rimbalzi) e una bella prestazione di squadra guidando nel punteggio sin dall’inizio del match senza mai permettere ai padroni di casa di rientrare in partita.

Ad aprire il match ci pensa la tripla di Francesco Ihedioha, con un’Antenore che stringe subito le maglie in difesa e si porta a più dodici (2-15) grazie ai canestri di un ispirato Ferrari, Francesco Paolin e la tripla in transizione di Giacomo Cecchinato. I ragusani vengono imbrigliati in attacco dalla difesa preparata da Coach De Nicolao, la cui squadra continua a imporre il proprio ritmo regalando anche giocate spettacolari come l’ormai consueto alley oop del duo De Nicolao-Marangon che è la ciliegina sulla torta di un convincente primo quarto a marca neroverde che termina sul punteggio di 15-26.

Ad inizio secondo quarto Ragusa prova a ritornare in partita portandosi fino al meno nove (21-30) ma la Virtus in contropiede riesce a sbloccarsi e tornare avanti di dodici lunghezze grazie ai canestri di Leonardo Marangon e la penetrazione di Francesco De Nicolao. I ragusani si affidano al centro maltese Cassar che punisce anche dalla lunga distanza, mentre Padova, prima della pausa, trova con la tripla del Capitano Federico Schiavon e l’ottima prova di Michele Ferrari le chiavi di gioco per bucare la difesa avversaria e chiudere all’intervallo avanti di tredici lunghezze (31-44).

Al rientro dagli spogliatoi i neroverdi continuano a imporre il proprio ritmo e fare la partita ma ai canestri di Ferrari e Francesco Paolin rispondono i padroni di casa provando così a non scivolare sotto nel punteggio. Un tentativo che viene tuttavia vanificato a metà della frazione quando la Virtus apre e chiude il break che spacca definitivamente la partita: Ferrari prima, Cecchinato poi e soprattutto un altro alley oop che si chiude con l’inchiodata di Leonardo Marangon firmano il massimo vantaggio per i neroverdi che appaiono in controllo, soprattutto mentale, della partita. Dopo una timida reazione dei padroni di casa, con una bella giocata di Francesco De Nicolao e una tripla di Marco Lusvarghi l’Antenore mantiene il gap inalterato sulla terza sirena (56-69).

Gli ultimi dieci minuti di gioco si aprono con la schiacciata di Leonardo Marangon che infiamma gli animi. La Virtus sfrutta bene i viaggi in lunetta e riscrive il massimo vantaggio (57-76 a 6’ 38’’ dalla fine).

Ferrari e Cassar giocano una partita nella partita rispondendosi colpo su colpo in attacco, Paolin trova un bell’assist per De Nicolao che, a sua volta, nell’azione successiva imbecca Michele Ferrari che corona così una solidissima prestazione da 19 punti e 9 rimbalzi. La partita è virtualmente chiusa e l’Antenore può allungare, gestendo comodamente il finale di partita grazie ai canestri di Paolin e Schiavon prima dei quattro punti in fila di Osellieri che fissano il punteggio sul 73-90.

La voce del Coach

“Oggi serviva una partita importante e la squadra ha capito il momento dando il massimo. – ha commentato a fine partita il coach di Virtus Basket Padova, Riccardo De Nicolao – Sono contento per la prestazione offerta dai ragazzi, che sono scesi in campo con la giusta concentrazione, durezza mentale e una buona dose di cinismo nei momenti chiave della partita.”.

VIRTUS RAGUSA 73 – ANTENORE ENERGIA 90

EKSO VIRTUS RAGUSA

Cassar 25 (7/11, 2/4), Gaetano 14 (5/8, 0/0), Festinese 10 (2/3, 1/3), Ianelli 9 (1/3, 2/5), Zanetti 7 (3/5, 0/1), Simon 4 (0/0, 1/3), Epifani 2 (0/3, 0/3), Valenti 2 (1/1, 0/0), Tumino 0 (0/0, 0/0), Mirabella 0 (0/0, 0/0), Milojevic 0 (0/0, 0/0), Guccione 0 (0/0, 0/0)

ANTENORE ENERGIA VIRTUS PADOVA

Ferrari 19 (8/13, 0/0), Paolin 14 (5/9, 0/2), Marangon 11 (5/5, 0/0), De nicolao 10 (3/11, 0/3), Cecchinato 10 (3/3, 1/3), Schiavon 8 (2/2, 1/2), Ihedioha 7 (1/3, 1/4), Lusvarghi 6 (0/0, 1/1), Osellieri 5 (2/3, 0/0), Ciadini 0 (0/0, 0/0)