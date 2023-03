Serie B: Trasferta amara per la Virtus Padova. A Reggio Calabria vince la Viola

La squadra di Coach De Nicolao per larghi tratti della partita sembra essere a un passo dal trovare l’allungo decisivo, senza mai però riuscire a concretizzare. Guidati da un Francesco De Nicolao infallibile nel primo quarto, e dalla coppia Ihedioha-Ferrari sotto canestro, i neroverdi provano in tutti i modi a scrollarsi di dosso nel punteggio un’ostica Viola Reggio Calabria che riesce a rimanere sempre in partita sino alle fasi finali dell’ultimo quarto in cui rimette la testa avanti di quattro lunghezze e resiste agli assalti finali della Virtus.

Nei primi minuti del match la partita viaggia subito sui binari dell’equilibrio con Michele Ferrari e Francesco De Nicolao protagonisti in maglia neroverde e, per i padroni di casa, il giovane Farina che scocca le due triple che mandano avanti Reggio (12-8). La Virtus risponde subito con la bomba di De Nicolao e le giocate di Francesco Paolin che ribaltano il punteggio (12-15) con la squadra di Coach De Nicolao che prova a scappare sul finire del parziale sospinta da uno strepitoso Francesco De Nicolao che buca a ripetizione la difesa reggina mettendo 14 punti nei soli primi 10’ di gioco. Nell’ultimo giro di lancette Balic per la Viola accorcia chiudendo a meno sei sulla prima sirena (19-25).

Alla ripresa IKE Ihedioha, con quattro punti in fila, porta subito a otto le lunghezze di vantaggio per i neroverdi (21-29) prima che la squadra dello stretto si riavvicini a meno uno grazie a due triple, la seconda con fallo, di un chirurgico Farina. È ancora una bomba del “doppiozero” in maglia Reggio a ridare il vantaggio ai padroni di casa che riescono a condurre sino all’intervallo, con la Virtus costretta a inseguire affidandosi alle iniziative di Leonardo Marangon e di un positivo Paolin che, con cinque punti consecutivi scrive il meno uno dell’intervallo (39-38).

L’inizio di ripresa vede entrambe le squadre arrembanti nel tentativo di prendere il comando dei giochi: Marchini da una parte, Ferrari e Paolin dall’altra, si rispondono punto su punto e la partita resta in equilibrio sul 45 pari. Giacomo Cecchinato firma il più tre in contropiede ma la Viola trova sempre in Farina l’arma vincente che riporta i calabresi avanti. Michele Ferrari risponde immediatamente, ma Davis e Balic riportano a quattro i punti di distacco (54-50). L’Antenore non riesce con continuità a capitalizzare i passaggi a vuoto in attacco di Reggio e, pur trovando la via del canestro con Ferrari e Cecchinato, chiude al 30’ sotto di uno (56-55).

In avvio di quarto quarto Paolin e Marangon scrivono subito la parità a quota 58, la tripla di Balic ridà tre lunghezze di vantaggio a Reggio che subisce però le giocate dei lunghi neroverdi: Michele Ferrari e Francesco Ihedioha che fanno la voce grossa sotto canestro riportando avanti l’Antenore (61-64). In un PalaCalafiore dal clima torrido entrambe le squadre sentono la pressione e sbagliano molto. La Virtus non riesce a trovare i punti dell’allungo decisivo e perde per falli due tra i suoi migliori giocatori della serata (Ferrari e Paolin). I padroni di casa riescono a restare a contatto nonostante le incursioni in area di De Nicolao e Marangon producano punti per l’Antenore che si vede però immediatamente raggiungere a quota 68 dalla tripla di Marchini. Le sorti del match passano dai liberi: De Nicolao prima fa 0/2, Spizzichini e Balic poi fanno entrambi 2/2 con la Viola avanti di quattro a 10’’ dalla sirena (72-68). La prima tripla in maglia neroverde di Riccardo Venier riaccende la speranza, ma Marchini fa ancora 2/2 (74-71) con 7’’ da giocare. Senza ulteriori time-out a disposizione l’Antenore corre il campo ma la tripla del pareggio è corta, con Marangon che può solo appoggiare in volo a rimbalzo in attacco il meno uno finale (74-73).

La voce del Coach

“Stasera dopo un buon inizio di gara abbiamo pagato le percentuali ai liberi e al tiro da tre che ci hanno condannato alla lunga. – ha commentato a fine partita il coach di Virtus Basket Padova, Riccardo De Nicolao – Merito della Viola crederci e rimanere in partita fino alla fine con importanti prestazioni dei singoli come Farina. Dal canto nostro ora dobbiamo continuare a credere nel quarto posto, dando sempre il massimo e tenendo sempre a mente che l’obiettivo finale è quello di rimanere sino al termine nell’alta classifica di questo sfidante campionato, puntando ad essere tra i protagonisti della B1.”

Pall. Viola Reggio Calabria - Antenore Energia Virtus Padova 74-73 (19-25, 20-13, 17-17, 18-18)

Pall. Viola Reggio Calabria: Simone Farina 19 (3/7, 4/10), Stefano Spizzichini 17 (6/13, 0/1), Amar Balic 12 (2/3, 2/11), Davide Marchini 12 (1/3, 1/4), Giambattista Davis 10 (1/2, 1/1), Federico Bischetti 2 (0/1, 0/0), Michelangelo Laquintana 2 (1/2, 0/1), Amedeo Tiberti 0 (0/0, 0/0), Hamza Yusuf 0 (0/1, 0/0), Michele Corsaro 0 (0/0, 0/0), Alessandro Musolino 0 (0/0, 0/0), Alessandro rosario Ziino 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 22 / 25 - Rimbalzi: 38 8 + 30 (Stefano Spizzichini 19) - Assist: 10 (Amar Balic 5)

Antenore Energia Virtus Padova: Francesco De nicolao 18 (5/10, 1/2), Michele Ferrari 18 (9/10, 0/0), Francesco Paolin 13 (4/6, 0/5), Francesco ikechukwu Ihedioha 11 (4/6, 0/3), Leonardo Marangon 6 (3/7, 0/3), Giacomo Cecchinato 4 (2/2, 0/6), Riccardo Venier 3 (0/2, 1/2), Federico Schiavon 0 (0/0, 0/1), Federico Osellieri 0 (0/0, 0/1), Marco Bedin 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 21 - Rimbalzi: 34 6 + 28 (Francesco Paolin 8) - Assist: 9 (Francesco De nicolao 5)