Basket, domani Virtus Padova - Rimadesio Desio

Domani, palla a due alle 18.00, la Virtus Padova cerca la prima vittoria stagionale. Davanti ai propri tifosi, i ragazzi di De Nicolao, proveranno a muovere finalmente la classifica contro la Rimadesio Desio.

Padova ha bisogno di sbloccarsi non solo per la classifica ma anche per le prestazioni non troppo esaltanti. Desio arriva a Padova dopo due vittorie nelle prime quattro giornate e proverà a raggiungere la terza approfittando delle difficoltà dei padovani.

Appuntamento domani alle 18.00.