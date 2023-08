Virtus Padova: Capitan Schiavon ancora in neroverde

La Virtus Basket Padova è lieta di comunicare che Federico Schiavon sarà ancora capitano e parte del roster neroverde nel campionato di Serie B Nazionale 2023/2024.

Quella che si avvicina sarà per Schiavon la quattordicesima stagione, sesta da capitano, nella prima squadra della società neroverde. Per il giocatore, classe 1988, una conferma che lo mantiene saldamente in cima alla classifica dei giocatori con più anni di militanza in Virtus e al secondo posto per numero di stagioni con la fascia da capitano.

Nell’ultima stagione agli ordini di Coach De Nicolao, culminata con l’approdo in B Nazionale, Schiavon ha contribuito alla crescita del gruppo squadra e, in campo, ha portato la sua esperienza nei momenti cruciali delle partite. Con le sue consuete alte percentuali dall’arco (42% in Regular Season) è risultato protagonista in molte gare riuscendo più volte a invertire l’inerzia del gioco. In quest’ultima annata, infatti, tanti momenti che fanno già parte della storia neroverde e del suo eterno capitano: dal suo Season High (19 punti con 5/9 da tre) di novembre contro Bergamo, al match interno di Regular Season con Monfalcone vinto anche grazie al suo 4/4 da tre punti, passando obbligatoriamente dalla sua bomba nel derby di ritorno con il Petrarca in un Palaberta gremito che, di fatto, chiuse il discorso a favore dei neroverdi.

Il capitano, fresco neo papà della piccola Margherita, dice: “La scelta di continuare anche in questa stagione non sarebbe stata possibile senza il supporto della mia compagna Eleonora con cui sto vivendo mesi di grandi cambiamenti e gioie extra sportive. Alla vigilia della mia stagione numero quattordici in Virtus l’entusiasmo è sempre quello del primo giorno. Poter difendere i colori della mia città da capitano per un’altra stagione è per me motivo di grande orgoglio e voglio ringraziare la Società per la fiducia che continua a riporre in me.”

Federico Schiavon, che si appresta quindi a vivere la sesta stagione come capitano neroverde, aggiunge: “In questi anni noi veterani della squadra abbiamo avuto un ruolo fondamentale. Nelle ultime stagioni io, Ferrari e Francesco De Nicolao abbiamo avuto il compito di cementare il gruppo e far sì che si creasse quella coesione necessaria per affrontare al meglio un campionato importante come la Serie B. Personalmente voglio rivolgere un grande grazie a Francesco per quanto costruito in questi cinque anni insieme non solo dal punto di vista dei risultati in campo ma anche e soprattutto dal punto di vista umano.” .

A pochi giorni dal raduno, Schiavon analizza così quella che sarà la nuova stagione:

“Quest’anno il campionato che ci attende sarà di un livello ancor più elevato rispetto all’anno scorso. La Società si è mossa bene sul mercato tra conferme e nuovi innesti, andando a prendere giocatori di esperienza che saranno fondamentali in un campionato così competitivo nel quale andremo a confrontarci anche con realtà nuove come quelle della Puglia. Il nostro obiettivo adesso dovrà essere quello di creare il prima possibile la giusta chimica di squadra per partire forte e approcciare al meglio la stagione sin dalla prima palla a due. Siamo carichi e concentrati per dare il massimo sempre, partita dopo partita, e per questo abbiamo bisogno dei nostri tifosi che non vedo l’ora di ritrovare ogni domenica in palazzetto.” .