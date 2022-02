Serie B: La Virtus Padova non vuole fermarsi. Alla ricerca della quinta contro San Vendemiano

La Virtus Padova non vuole fermarsi e cerca la quinta vittoria consecutiva nel derby veneto contro la Rucker Belcorvo San Vendemiano.

Non sarà semplice per i ragazzi di De Nicolao visto la forza dell'avversario. San Vendemiano al momento è quarto in classifica con 22 punti ma con due partite in meno rispetto a Cremona e una rispetto a Cividale.

La Rucker Belcorvo arriva alla sfida con i cugini, dopo due rinvii consecutivi e con un record delle ultime cinque gare disputate (4-1), che parla di una squadra in un ottimo momento fino agli stop forzati.

Padova, però non è da meno e dopo la vittoria in trasferta nell'altro derby contro Vicenza, vuole confermarsi davanti al proprio pubblico per continuare a tenere vive le ambizioni play-off.

Appuntamento domenica 6 febbraio, palla a due alle 18.00.