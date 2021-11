Basket, Virtus Padova - Secis Jesolo 73 a 80

Sconfitta interna per la Virtus Padova che non riesce a trovare la prima gioia stagionale davanti ai propri tifosi. A portare a casa i due punti è Jesolo dopo una partita molto lottata.

Partenza prolifica per gli attacchi delle due squadre in un primo perido dove si segna tanto (23 - 24). Secondo quarto in cui, in casa Padova, si spegne la luce e i ragazzi di De Nicolao non trovano più la via del canestro segnando solo 10 punti.

Nella ripresa come d'incanto la Virtus ritorna a sfornare canestri in un parziale concluso 30 a 21. Il quarto periodo si apre all'insegna dell'equilibriocon le squadre appaiate. Per Padova però tornano i vecchi problemi, l'attacco si inceppa e Jesolo riesce a portare a casa una vittoria molto importante.

Antenore Energia Virtus Padova - Secis Jesolo 73-80 (23-24, 10-18, 30-21, 10-17)

Antenore Energia Virtus Padova: Michele Ferrari 15 (4/6, 0/0), Giacomo Cecchinato 13 (2/5, 2/8), Isacco Lovisotto 12 (6/10, 0/2), Pietro Bocconcelli 11 (4/4, 1/5), Marco Lusvarghi 10 (4/5, 0/0), Francesco De nicolao 9 (3/3, 0/1), Federico Schiavon 3 (0/2, 1/5), Nicolo' Pellicano 0 (0/1, 0/1), Leonardo Marangon 0 (0/1, 0/1), Pietro Zanetti 0 (0/0, 0/0), Carlo Balducci 0 (0/0, 0/0), Marco Bedin 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 18 - Rimbalzi: 31 7 + 24 (Isacco Lovisotto 8) - Assist: 15 (Francesco De nicolao 5)

Secis Jesolo: Davide Bovo 22 (4/6, 3/4), Dorde Malbasa 21 (6/12, 1/5), Mattia Favaretto 17 (5/5, 1/3), Tommaso Rossi 10 (2/3, 1/4), Andrea Sipala 7 (1/4, 1/3), Simone Rosada 3 (0/1, 1/3), Paolo Busetto 0 (0/0, 0/1), Alessio Bolpin 0 (0/0, 0/1), Wassim Edraoui 0 (0/0, 0/0), Nicola Maestrello 0 (0/0, 0/0), Federico Grani 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 20 / 31 - Rimbalzi: 28 6 + 22 (Davide Bovo 7) - Assist: 7 (Mattia Favaretto, Tommaso Rossi 2)