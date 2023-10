Virtus Padova: Impresa sfiorata contro Trento per l’U19 Eccellenza

Dopo 35 minuti giocati ad altissimo livello contro una delle squadre più quotate del campionato, sono gli ultimi 5 minuti dell’ultimo periodo a essere fatali per gli U19 Eccellenza di coach Pittarello, che fino a quel momento avevano condotto con autorità la partita nell’esordio stagionale

PRIMO E SECONDO QUARTO

I NeroVerdi approcciano fin da subito la partita con grande energia ed entusiasmo e con i canestri di Padovani, Zanetti e Marchet danno subito un primo strappo alla partita, lucrando anche su qualche imprecisione degli ospiti, riuscendo così a concludere il primo quarto avanti di 8 lunghezze sul 25 a 17.

La Virtus gioca un secondo quarto offensivamente praticamente perfetto spinta dai punti di Guevarra e Cavana, 24 per lui a fine partita, e dalle giocate a tutto campo di Bedin che chiuderà una partita sontuosa da 7 punti, 12 rimbalzi, 6 assist e 2 recuperi. Trento però, spinta dalle triple di Savio e le giocate di Niang e Diarra riesce a limitare i danni, con Padova che va all’intervallo avanti 55 a 43.

TERZO E QUARTO QUARTO

Proprio Diarra e Niang nel terzo periodo alzano moltissimo la loro pressione sul ferro realizzando, tra canestri e tiri liberi, la maggior parte dei punti di Trento riuscendo però a recuperare solo due punti ai NeroVerdi grazie alle bombe di Padovani, Guevarra e Cavana e alla grande energia sui due lati del campo di Pulejo.

I primi 5 minuti del quarto periodo seguono lo stesso sviluppo, ma dopo un time-out chiamato dagli ospiti, per Padova si spegne la luce: la Virtus non riesce più in alcun modo a limitare Niang, 38 alla fine per lui, e perde fiducia offensivamente mano a mano che Trento ne acquisisce di nuova. Questi sono gli elementi per l’amarissimo cocktail di 19 a 0 che la formazione di coach Pittarello deve buttare giù nel finale di partita.

89 a 102 è il risultato finale, per una partita ben più equilibrata di quanto il punteggio possa dire e che da delle ottime sensazioni a capitan Bedin e compagni in vista della prossima sfida: il Derby con Vicenza, sempre a Rubano, Lunedì 15 Ottobre alle 20:30.