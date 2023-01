Serie B: Non riesce la rimonta alla Virtus Padova. A Rubano passa Lumezzane

Al termine di una partita davvero complicata, che ha visto Lumezzane dettare il ritmo e l’Antenore sempre costretta a rincorrere, la squadra di Coach De Nicolao trova solo all’inizio dell’ultimo periodo le energie e il carattere per credere nella rimonta. Grazie alle triple di Cecchinato e Capitan Schiavon i neroverdi arrivano fino al meno due senza riuscire poi a colmare il gap. Contro un’avversaria abile a punire dalla lunga distanza nei momenti chiave del match, la Virtus, priva per quasi tutto il secondo tempo di Michele Ferrari, cede nel finale (62-71).

Mani calde in avvio per la Virtus che trova subito il vantaggio con Ferrari, De Nicolao e la tripla di Cecchinato (7-2). Gli ospiti rispondono con Dilas e Mastrangelo prima dei quattro punti in fila di Ihedioha che scrivono il più sei che dura fino a metà del quarto obbligando al timeout Lumezzane (16-10). Mastrangelo riavvicina la squadra lombarda che, affidandosi alle giocate di Dilas sotto canestro, resta a contatto e continua a punire dalla lunga distanza trovando con Scanzi il primo vantaggio (21-22). Cecchinato con una bella incursione in area trova la parità prima della tripla di Maresca che fissa il 24-27 di fine primo quarto.

Lumezzane inizia bene il secondo quarto e trova il break propiziato dalle giocate di Scanzi che la fa volare al più dodici (24-36). L’Antenore in attacco per quasi 3’ non riesce a trovare il canestro, fino alla bomba di IKE Ihedioha che smuove il punteggio a tabellone. Gli ospiti continuano ad attaccare con lucidità la zona padovana trovando il bersaglio grosso da tre con alte percentuali. Federico Osellieri prova a rispondere con una tripla, seguito a stretto giro dalla giocata di Francesco Paolin: la guardia neroverde trova il canestro con fallo completando il gioco da tre punti che riduce lo scarto che resta inalterato fino all’intervallo (35-43).

Dopo la pausa lunga Padova torna in campo con grande energia e trova, come a inizio partita, con i canestri di Ferrari, De Nicolao e tanta intensità in difesa a dare un segnale agli avversari. Lumezzane continua però nella sua serata ad alte percentuali e infila tre bombe consecutive che riscrivono il massimo vantaggio (39-54) spegnendo la verve neroverde.

In attacco per la Virtus sembra spegnersi la luce che prova a riaccendere la bomba di Giacomo Cecchinato e la zampata di Lusvarghi (46-54). Sulla sirena di fine quarto è ancora una tripla incredibile di Cecchinato a far esplodere di speranza la tana di Rubano che vede i neroverdi sotto di sette lunghezze (49-56).

La bomba di Capitan Schiavon apre il quarto periodo con l’Antenore che torna a meno quattro (52-56). Lusvarghi scrive subito il meno due, ma Dilas riesce a interrompere il lungo digiuno di punti per Lumezzane che sembra riuscire a riprendere l’inerzia con la tripla di Scanzi (56-65). L’Antenore paga le energie spese nella prima rimonta e, in questo momento, fatica a rientrare, vista anche l’assenza di Ferrari, e gli ospiti riescono a gestire gli ultimi assalti neroverdi: Giacomo Cecchinato manda a bersaglio altre due bombe delle sue, ma questo non basta per poter realizzare un’altra rimonta incredibile.

La voce del Coach

“Oggi una partita con poca energia che ci ha condizionato sia in attacco sia in difesa. – ha commentato a fine partita il coach di Virtus Basket Padova, Riccardo De Nicolao – Non possiamo pensare di vincere sempre in rimonta ma dobbiamo essere bravi a mettere sul giusto binario le partite fin dall’inizio. Ora è necessario tornare in campo con la giusta concentrazione per ritrovare al più presto la nostra capacità di concretizzare le prestazioni di cui siamo capaci, sia a livello individuale sia nel collettivo. Tutto ciò in vista dell’importante trasferta della settimana prossima a Crema.”.

Antenore Energia Virtus Padova - LuxArm Lumezzane 62-71 (24-27, 11-16, 14-13, 13-15)

Antenore Energia Virtus Padova: Giacomo Cecchinato 17 (1/9, 5/10), Francesco ikechukwu Ihedioha 8 (2/6, 1/6), Michele Ferrari 8 (4/6, 0/1), Francesco Paolin 7 (2/6, 0/1), Francesco De nicolao 6 (3/8, 0/0), Marco Lusvarghi 6 (2/3, 0/1), Federico Schiavon 5 (1/3, 1/2), Federico Osellieri 3 (0/2, 1/2), Leonardo Marangon 2 (1/3, 0/2), Riccardo Venier 0 (0/0, 0/1), Francesco Padovani 0 (0/0, 0/0), Marco Bedin 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 6 / 11 - Rimbalzi: 38 9 + 29 (Francesco ikechukwu Ihedioha, Michele Ferrari 8) - Assist: 10 (Francesco De nicolao 4)

LuxArm Lumezzane: Andrea Scanzi 19 (5/9, 3/7), Daniele Mastrangelo 17 (1/5, 4/8), Samuel Dilas 15 (7/13, 0/0), Edoardo Maresca 9 (0/3, 3/8), Daniele Ciaramella 7 (1/2, 1/4), Luca Dalco' 2 (1/3, 0/0), Massimiliano Fossati 2 (0/1, 0/0), Daniele Perez 0 (0/0, 0/0), Stephane Djiya 0 (0/0, 0/0), Nicolo' Salvinelli 0 (0/0, 0/0), Mattia Savesi 0 (0/0, 0/0), Ludwig gustav Tilliander 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 8 / 9 - Rimbalzi: 40 6 + 34 (Edoardo Maresca 19) - Assist: 13 (Edoardo Maresca 4)