Serie B: La Virtus Padova ospita Ragusa con vista sul quarto posto

Torna in campo la Virtus Padova. Dopo il rinvio del derby contro Vicenza, i ragazzi di coach De Nicolao, tornano a Rubano dove ospiterà la Virtus Ragusa in una sfida che può regalare ai padovani l'aggancio al quarto posto.

Ragusa arriva dalla sconfitta contro i cugini del Petrarca Padova e attualmente staziona al 12esimo posto in classifica con 22 punti frutto di 11 vittorie e 15 sconfitte. I siciliani sono alla ricerca di punti per uscire dalla zona play-out e mettersi al sicuro in una lotta, quella delle ultime posizioni molto serrata.

La Virtus non può sbagliare in un weekend in cui può provare l'aggancio a Desio e al quarto posto.

Appuntamento domenica 16 aprile. palla a due alle 19.00.