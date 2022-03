Serie B: La Virtus Padova lotta ma non basta. Bergamo porta a casa i due punti

Amaro in bocca per la Virtus Padova. Per la seconda partita di fila la squadra di coach Riccardo De Nicolao sfiora solo la vittoria e contro Bergamo rimedia un’altra sconfitta immeritata arrivata solo nei secondi finali. Un passo falso quello contro Bergamo in trasferta che fa il paio a quello raccolto a Desio settimana scorsa, con i centimetri e i secondi a farla da padrone in negativo.

Un match che si era messo bene nel primo quarto in cui l’Antenore Energia domina 17-24 grazie ad un ottimo Francesco De Nicolao e sembra poter essere in controllo del gioco, e infatti lo è fino a metà secondo quarto quando tocca il 20-32. Ma Bergamo riesce ad accendersi e con una gran risalita cuce lo svantaggio e infila il sorpasso prima della fine del secondo quarto: all’intervallo lungo è 37-36.

Nella ripresa i padroni di casa allungano sul +8, ma la Virtus regge l’urto e non lascia scappare via gli orobici: all’interno di una partita tesa e nervosa il finale di terzo quarto è sul 55-52. Il quarto e decisivo periodo si apre con la tripla del 55 pari di Pellicano. Marangon intanto infila due schiacciate da urlo, mentre la partita si infuoca definitivamente: Marangon mette a bersaglio la tripla del 61-62, Sodero ripaga con la stessa moneta, Ihedioha sgancia la tripla del 67-62 ma Bocconcelli risponde con quella del 67-65. A due minuti dalla fine si arriva sul 68-65 e qui Bocconcelli estrae dal cilindro la bomba del 68-68. Il finale è palpitante: Ferrari sfiora con una magia il canestro del sorpasso a 30’’ dalla fine, mentre dall’altra parte Savoldelli è letale dalla media con il 70-68. Virtus non riesce nell’ultimo arrembaggio e Dell’Agnello ai liberi inchioda la partita in favore di Bergamo.

WithU Bergamo - Antenore Energia Virtus Padova 72-68 (17-24, 20-12, 18-16, 17-16)

WithU Bergamo: Giacomo Dell'agnello 18 (6/11, 0/0), Francesco ikechukwu Ihedioha 16 (5/9, 1/1), Guglielmo Sodero 15 (2/6, 3/7), Nicola Savoldelli 10 (4/6, 0/0), Nicolo Isotta 7 (2/4, 0/1), Matteo Cagliani 2 (1/2, 0/0), Alexander Simoncelli 2 (0/0, 0/3), Ferdi Bedini 2 (1/1, 0/1), Luca Manenti 0 (0/0, 0/0), Riccardo Rota 0 (0/0, 0/0), Riccardo Piccinni 0 (0/0, 0/0), Mattia De martin 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 18 / 25 - Rimbalzi: 34 8 + 26 (Giacomo Dell'agnello 11) - Assist: 14 (Giacomo Dell'agnello 7)

Antenore Energia Virtus Padova: Leonardo Marangon 17 (4/8, 3/4), Francesco De nicolao 14 (4/10, 2/3), Pietro Bocconcelli 13 (2/4, 2/3), Giacomo Cecchinato 10 (0/5, 2/5), Michele Ferrari 5 (2/8, 0/0), Marco Lusvarghi 4 (2/4, 0/0), Nicolo' Pellicano 3 (0/2, 1/1), Isacco Lovisotto 2 (0/0, 0/3), Giorgio Calvi 0 (0/1, 0/2), Federico Schiavon 0 (0/0, 0/1)

Tiri liberi: 10 / 12 - Rimbalzi: 29 11 + 18 (Michele Ferrari 9) - Assist: 11 (Pietro Bocconcelli 3)