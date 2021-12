Beatrice Rigoni, prima italiana a entrare in nomination nel World Rugby

Ha ricevuto la nomination ai World Rugby Awards 2021, la cerimonia annuale dove la Federazione Internazionale assegna le nomine dei migliori giocatori dell'anno. Si tratta di Beatrice Rigoni, centro azzurro, 26 anni e 49 presenze nell'Italrugby femminile, nel XV ideale dell'anno, il 'Dream Team 2021' di cui fanno parte anche 6 giocatrici francesi, 5 inglesi, una gallese, una neozelandese e una canadese. Per questo, martedì 28 giugno, sarà ricevuta a Palazzo Moroni dove riceverà una targa in segno di stima e gratitudine dall'amministrazione.

Rigoni

Beatrice Rigoni è originaria di Abano Terme. Ex Petrarca Padova e poi Valsugana con cui ha vinto tre scudetti, ha partecipato a un'edizione dei Mondiali, quella del 2017 in Irlanda, è uno dei pilastri della squadra del ct Andrea Di Giandomenico. Con la maglia azzurra ha messo insieme 73 punti segnando 12 mete, due delle quali decisive nella vittoria contro la Scozia per 41-20 a Glasgow nel 6 Nazioni donne 2021.