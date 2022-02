I big del pedale si mobilitano per la Due Giorni per Alessandro Bolis

I Campioni del Mondo Samuele Battistella, Alessandro Ballan e Sergei Honchar hanno guidato la ricognizione ai percorsi che vedranno protagonisti gli Elite-U23 il 12 e 13 marzo prossimi

Carmignano di Brenta (Pd), 9 febbraio 2022 - Manca ormai un mese al via della Due Giorni per Alessandro Bolis che i prossimi 12 e 13 marzo richiamerà a San Pietro in Gu (Pd) il meglio del ciclismo dilettantistico nazionale.



Una due giorni attesa e sulla quale si sono concentrate da subito le attenzioni dei media quella per cui si sono mobilitati in questi giorni anche alcuni dei big del mondo delle due ruote. Il vulcanico staff della Orange Asd coadiuvato dalla Associazione Alessandro Bolis, infatti, ha coinvolto nell'organizzazione gli uomini del Gs Guadense Rotogal a cui si sono aggiunti, in occasione della ricognizione ufficiale del percorso, il Campione del Mondo di Varese 2008, Alessandro Ballan, il Campione del Mondo U23 2019, oggi professionista del Team Astana, Samuele Battistella, il Campione del Mondo a cronometro di Plouay 2000, Sergei Honchar e l'influencer delle due ruote LelloFerrara3.0.



Una giornata che ha consentito ai professionisti del pedale, accompagnati dall'atleta di casa Riccardo Carretta (Work Service Vitalcare Videa) e dai ragazzi della Guadense Rotogal di analizzare, curva dopo curva, i due anelli cittadini che saranno il teatro della sfida tra le migliori ruote veloci del panorama italiano.



"Il circuito del sabato è piuttosto lineare e veloce. Bisognerà fare attenzione all'insidia del vento che potrebbe regalare qualche sorpresa. Domenica, invece, si correrà su di un tracciato molto tecnico e l'arrivo allo sprint non è affatto scontato" ha spiegato Samuele Battistella che con la Astana Qazaqstan Team sta preparando l'assalto ai principali appuntamenti del 2022 ciclistico.



"Per quanti vorranno primeggiare su questi traguardi sarà fondamentale correre nelle prime posizioni del gruppo per farsi sempre trovare pronti e per risparmiare qualche energia in più in vista del gran finale. Sarà un bel modo per iniziare la stagione non solo per i velocisti: questi due circuiti così esigenti, che obbligano a rilanciare continuamente la bici, consentiranno a tanti atleti di trovare il ritmo gara in vista degli appuntamenti più attesi" il consiglio di Alessandro Ballan.



"E' bello vedere tornare il ciclismo dei dilettanti in una cittadina ricca di passione per il ciclismo come San Pietro in Gu. Saranno due splendide giornate di festa" ha aggiunto Sergei Honchar.



Una visita, quella dei tre Campioni del Mondo a San Pietro in Gu, che ha destato l'attenzione della cittadinanza guadense che già respira l'aria del "grande evento" in attesa delle gare che si disputeranno tra un mese. Una iniziativa che ha ricevuto il plauso e il sostegno anche del primo cittadino di San Pietro in Gu, Paolo Polati: "Questi due giorni di eventi dedicati al ciclismo ci consentiranno di dare visibilità e di coinvolgere tutte le associazioni del nostro Comune. Siamo felici che sulle nostre strade vengano a cimentarsi i giovani talenti del ciclismo italiano così come siamo stati orgogliosi di ospitare i big che hanno realizzato la clip di promozione e ricognizione dei tracciati di gara. Sarà una occasione speciale per tutta San Pietro in Gu e invito tutti, sin d'ora, a viverla nel rispetto delle norme e dei protocolli anti-Covid che serviranno a garantire la sicurezza dei partecipanti e del pubblico accreditato".



Intanto prosegue spedito il lavoro dello staff organizzatore presieduto da Riccardo Scanferla: "Ci tengo a ringraziare i Campioni che ci hanno onorato della loro presenza perchè, prima di tutto, sono amici. Un grazie speciale va poi all'Amministrazione Comunale e alla ProLoco di San Pietro in Gu con cui stiamo lavorando a stretto contatto ormai da settimane, alla Associazione Alessandro Bolis e al Gs Guadense Rotogal oltre che a tutte le aziende che hanno risposto positivamente al nostro invito e che saranno nostre partner in questa occasione. Oltre alle due gare per Elite-U23 stiamo allestendo una serie di iniziative collaterali che serviranno ad arricchire e completare il programma dei festeggiamenti che abbiamo fortemente voluto in onore e memoria della passione di Alessandro Bolis. L'invito, per tutti, è di non perdere l'occasione di vivere in prima fila questa due giorni per godersi il meglio del ciclismo in maniera spensierata e con il sorriso sulle labbra".