Bmx, il maltempo non ferma lo spettacolo

Domenica 24 aprile si è svolta la quarta tappa del Trofeo MTB Euganeo: XC di Rovolon (Padova) organizzata con la collaborazione di Asd Cicli Morbiato. Nonostante il maltempo e la chiusura di alcune strade di collegamento ai Colli Euganei per lo svolgimento della Maratona di Padova, che non ha permesso ad alcuni atleti di raggiungere la location della gara, la partecipazione alla quarta tappa del Trofeo MTB Euganeo è stata comunque numerosa. Ancora una volta, la voglia di mettere alla prova le proprie capacità, portando a termine il percorso segnato degli organizzatori, ha prevalso contro ogni avversità. Con un terreno decisamente scivoloso, gli atleti si sono sfidati affrontando un tracciato disegnato sul versante nord del Monte Grande di circa 8 km e 275 metri di dislivello.

La gara, che prevedeva una serie di giri in base alla categoria (uno, due o tre), si è dimostrata, come hanno sottolineato al termine gli stessi atleti, decisamente tosta, dovuta anche alle piogge degli ultimi giorni che hanno reso discese, salite e rettilinei insidiosi ma divertenti. Diverse sono state le assenze tra i nomi noti delle varie categorie, chi per problemi fisici, chi per impegni improrogabili, che hanno permesso di salire sul podio e accumulare punti in classifica anche ad atleti meno favoriti sulla carta. Una doverosa menzione speciale va oggi alla pasticceria Magagnin di Bastia di Rovolon e alla trattoria pizzeria Tre Scalini di Carbonara che hanno omaggiato i team vincitori con prodotti locali di qualità come dolci e vini e buoni sconto per una pizza di squadra.

Categorie in gara e vincitori:

Dodici le categorie in gara, dagli Junior ai SuperGentleman B, che sono scese in griglia di partenza. Questi i vincitori:

- Giampietro Garofolin: SuperGentleman B dell’Asd Zerotest

- Gianni Manfrin: SuperGentleman A dell’Asd Team Estebike

- Arianna Povellato: Woman C dell’Asd GS Cicli Stefanelli

- Tatiana Cappellaro: Woman B dell’Asd U.C. Castagnole

- Francesca Ravazzolo: Woman A dell’Asd GS Cicli Stefanelli

- Gianluca Boaretto: Junior dell’Asd Racing Bike

- Alex Menato: Senior A dell’Asd Euganea Bike

- Fabio Marcato: Senior B dell’Asd Euganea Bike

- Manuel Piva: Veterano A dell’Asd B-One Bike & Motor Sport

- Matteo Cimiotti: Veterani B dell’Asd Nord Bike Team Padova

- Mirco Saugo: Gentleman A dell’Asd Club Colli Euganei

- Gianluca Polonio: Gentleman B dell’Asd San Bortolo

Queste le dichiarazioni di alcuni dei vincitori:

“La gara, apparentemente veloce in settimana, si è dimostrata oggi leggermente più impegnativa - dichiara Gianluca Polonio della categoria Gentleman B. Purtroppo, partendo dalla penultima griglia, ho trovato fin da subito un terreno pesante che ha lasciato il segno sulle gambe, credo a tutti. Le discese, soprattutto la più tecnica, si sono rivelate impegnative a causa del fango, ma l’organizzazione aveva pensato a tutto e ogni punto critico era ben presidiato in caso di eventuali cadute.”

“Il tracciato impegnativo e la presenza del fango hanno creato quel giusto connubio, tipo del mondo della MTB, tra tecnicismo e divertimento - dichiara Alex Menato della categoria Senior A. Oggi mi sentivo in ottima forma e le gambe giravano alla giusta velocità. Ho sofferto in alcuni tratti in salita per poi recuperare in piano e tenendo la testa concentrata mi sono aggiudicato il gradino più alto del podio.”

"Il percorso tracciato dall’organizzazione, completo di salite, discese e tratti di piana da menare, è stato tosto da affrontare a causa del terreno fangoso e scivoloso che oggi mi costretto a percorrere a piedi alcune discese troppo tecniche, che in settimana avevo provato con il terreno asciutto e le avevo trovate veramente “divertenti” - dichiara Tatiana Cappellaro della categoria Woman B. L’ultima salita sembrava non finire mai e il meteo avverso giunto a fine gara ha dato quel tocco in più che ha accentuato la fatica, ma anche questo fa parte del gioco.”

Le prossime tappe

Nei prossimi giorni sarà possibile consultare la classifica di tappa e quella generale del Trofeo sul sito www.trofeomtbeuganeo.it insieme alle immagini scattate dal fotografo ufficiale Michele Birti.

Queste le prossime tappe

- 5 giugno: XC di Galzignano organizzata dall’Asd Trofeo MTB Euganeo

- 17 luglio: Xc di Schivanoia organizzata dall’Asd Ciclisti di Giano

- 28 agosto: XC del Poeta - Memorial Giorgio Guglielmo - organizzata dall’Asd Racing Bike

- 18 settembre: XC della Villa organizzata dall’Asd 365 Bike Store

- 25 settembre: CronoEpilogo Monte Grande organizzata dall’Asd Trofeo MTB Euganeo