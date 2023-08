De Bortoli e M’Bra completano la rosa dell’Aduna Padova Women

Porteranno esperienza e ulteriore qualità gli ultimi due innesti nella rosa dell’Aduna Padova Women che si appresta a iniziare gli allenamenti per la nuova stagione sportiva.Nel gruppo affidato a Lorenzo Amaducci ci saranno infatti l’opposta Joelle M’Bra e la schiacciatrice Giorgia De Bortoli, nomi ben conosciuti per gli appassionati padovani.

Joelle M’Bra, classe 1996, è cresciuta pallavolisticamente nel Vispa di Villatora di Saonara, prima di spostarsi a San Donà di Piave e quindi a Busto Arsizio, squadra con cui debutta in B1 nel 2012. Colleziona diverse esperienze sia in B1, tra Asti, Marsala, Bedizzole e Palau, e A2 a Rovigo, Modica, Cutrofiano e Pesaro. Nella scorsa stagione è stata avversaria dell’Aduna con la maglia del Giorgione di Castelfranco Veneto. Anche Giorgia De Bortoli, nata sempre nel 1996, arriva da Castelfranco Veneto, dove ha giocato per sei stagioni. Prima per lei c’era stata proprio un’esperienza con l’Aduna, in B1, e con LeAli di Padova, con cui ha sfiorato la promozione in A2. Per l’Aduna Padova Women il raduno per l’inizio della preparazione è previsto il 21 agosto.