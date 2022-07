Al via a Le Brentelle la selezione per la cantera Esport del Calcio Padova

Con i primi sette preselezionati, e una cinquantina di free player nell'arco della giornata, si è aperta ufficialmente ieri al centro commerciale Le Brentelle la selezione territoriale per formare la cantera Esport del Calcio Padova, il gruppo di giocatori che affiancherà i due "capitani" Roberto Curci e Pierluigi Tiralongo (ieri presente), primi componenti della squadra digitale biancoscudata.

Player

Ogni giorno, dalle 17 alle 20.30, i player già "provinati" da WeArena Entertainment S.p.A. (partner del Calcio Padova per lo sviluppo del settore Esport) si sfideranno a EA Sports FIFA 22 su PlayStation5 nell'arena tecnologica allestita nel centro commerciale e in diretta sul canale Twitch di WeArena, dove saranno trasmesse le partite in una vera atmosfera da stadio, con tecnici e speaker. Chi supererà le selezioni parteciperà al torneo di sabato 30 luglio (sempre dalle 17 alle 20.30), da cui uscirà la cantera che sarà poi presentata domenica 31 luglio alle 17. Giovedì 28 luglio, dalle 14.30 alle 17, si cimenteranno con il joystick i giovani calciatori della squadra under 13 del Calcio Padova.

Fifa 22

Sono una quarantina i player che hanno superato le preselezioni di WeArena e che verranno questa settimana a Le Brentelle a sfidarsi dal vivo, e online su Twitch. Ma le iscrizioni sono ancora aperte a tutti gli amanti di EA Sports FIFA 22, basta compilare il form a questo link: l'unico requisito è essere residenti nella provincia di Padova. Inoltre, le 16 postazioni di gaming allestite a Le Brentelle saranno disponibili per il gioco libero tutti i giorni dalle 9 alle 20.30: gli occhi esperti degli scout di WeArena potrebbero individuare altri giocatori promettenti, ai quali proporre un provino per partecipare alle sfide del pomeriggio. Con questa iniziativa, i giocatori padovani di qualsiasi età possono "uscire" dalle loro camere, per mettersi alla prova e vedere se hanno le caratteristiche per diventare dei player professionisti. La cantera finale che si formerà il 31 luglio, infatti, sarà il punto di partenza per un team Esport da far crescere nella famiglia del Calcio Padova, che ha deciso di abbracciare il settore degli Esports per intercettare ragazzi e ragazze al fine di farli appassionare ai colori biancoscudati. Le info sulla competizione e sulle modalità di partecipazione sono anche sul sito de Le Brentelle www.centrolebrentelle.it.