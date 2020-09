Un primo atto da dimenticare: sconfitta casalinga per il Padova contro l'Imolese

Inattesa, e quindi ancor più dolorosa: all'esordio in campionato il Padova incassa la prima sconfitta (0-1) contro l'Imolese.

La cronaca

Il vento freddo che sferza l'Euganeo condiziona inevitabilmente anche il ritmo della partita, che non decolla. A metà della prima frazione si ferma Paponi per un problema muscolare, e al minuto 35 passano gli ospiti: ripartenza sull'asse Rinaldi-Lombardi, con quest'ultimo che dopo aver percorso 40 metri palla al piede lascia partire un destro imparabile per Vannucchi. La ripresa vede il Padova cercare con insistenza il pareggio, ma senza successo.