Questione di categoria: il Padova passa il primo turno di Coppa Italia contro il Breno

Fa sempre piacere iniziare la stagione ufficiale con una vittoria: il Padova batte 2-0 il Breno (squadra bresciana di serie D) nel primo turno di Coppa Italia.

La cronaca

Dopo 13 minuti il Padova passa in vantaggio: azione corale dei biancoscudati, Paponi cerca l'eurogol di tacco ma la palla viene ribattuta da un difensore e termina sui piedi di Santini, che di destro da pochi passi insacca con facilità. Si attendono altri gol, ma nonostante il dominio territoriale non arrivano per merito anche del portiere ospite Serio, che si supera sul colpo di testa ravvicinato di Della Latta. Nella ripresa il Breno prova a farsi vedere dalle parti di Vannucchi, ma il Padova controlla senza patemi e trova il raddoppio alla mezz'ora della ripresa con Ronaldo, che estrae una gemma dal cilindro inventandosi una punizione beffarda dai 30 metri e da posizione defilata. I biancoscudati affronteranno mercoledì 30 settembre il Frosinone in terra ciociara per il secondo turno di Coppa Italia.