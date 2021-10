Calcio, nuova battuta d'arresto per il Padova: sconfitta di misura a Salò

Una brutta battuta d'arresto: il Padova perde 1-0 a Salò contro la Feralpi e deve abbandonare il primo posto in classifica.

La cronaca

Inizio-shock per i Biancoscudati, che vanno in svantaggio dopo meno di un minuto e mezzo: Luppi pesca Miracoli, il cui diagonale viene solo smorzato da Donnarumma, e mentre la palla sta per rotolare in rete Pelagatti riesce a spazzare sulla linea colpendo però Donnarumma, con la sfera che si insacca per la più rocambolesca delle autoreti. Il Padova alza quindi subito il proprio baricentro alla ricerca del pari, senza però creare reali pericoli al portiere salodiano, e allora i padroni di casa alla prima ripartenza utile sfiorano il raddoppio con Luppi, ma Donnarumma ci mette la mano e devia in angolo. Il colpo di scena in pieno recupero di primo tempo: Luppi riceve il secondo giallo del suo incontro, lasciando la FeralpiSalò in dieci. Sin dalle prime battute della ripresa i Biancoscudati premono quindi ancor di più sull'acceleratore trovando il pareggio a metà frazione con Nicastro, ma l'arbitro annulla per fuorigioco. Il Padova continua ad attaccare ma senza creare reali pericoli, e a festeggiare a fine partita sono i leoni del Garda.