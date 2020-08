Tutto ok, e in anticipo: Calcio Padova iscritto regolarmente al campionato di serie C

Non solo tutti. Ma anche in anticipo: il Calcio Padova comunica di aver depositato presso gli uffici della Lega Pro di Firenze tutti i documenti necessari all’iscrizione del club al campionato di Serie C 2020/21.

Iscrizione

E lo ha fatto nel pomeriggio di martedì 4 agosto, ovvero più di 24 ore prima della scadenza odierna. Come previsto e già annunciato, invece, il Campodarsego non si è iscritto a quello che sarebbe stato il suo primo campionato professionistico.