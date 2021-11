Calcio, il Padova rallenta ancora: termina 1-1 contro il Mantova

Altri punti persi: il Padova non va oltre l'1-1 contro il Mantova ultimo in classifica e perde contatto dal Südtirol.

La cronaca

Nella prima frazione sono i biancoscudati a tenere in mano il pallino del gioco, tanto da sfiorare il gol in tre diverse occasioni (con Chiricò e Ceravolo) mentre per i padroni di casa è l'ex di turno Piovanello a spaventare la truppa di Pavanel con un sinistro a giro parato a terra da Donnarumma. Nella ripresa entrambe le squadre partono subito forte, ma è il Padova a portarsi avanti dopo dieci minuti con Ceravolo, che sfrutta a dovere il passaggio filtrante al bacio di Ronaldo e supera Marone con un delizioso pallonetto. La gioia dura però solo nove minuti, perché il Mantova trova il pareggio con un preciso calcio di punizione dai 20 metri di Bertini, che non lascia scampo a Donnarumma. Il Padova spinge fino all'ultimo ma senza trovare il gol-vittoria, e viene ripreso in classifica anche dalla FeralpiSalò.