Calcio Padova, ultimo giorno di mercato scoppiettante: Moro al Sassuolo, e arriva Jacopo Dezi

Una cessione di lusso, un colpo last minute, un giovane in prestito per farsi le ossa e una risoluzione contrattuale: nell'ultimo giorno del mercato invernale di riparazione il Calcio Padova non si è fatto mancare nulla.

Mercato

La notizia più importante riguarda la cessione al Sassuolo del giovane attaccante 21enne Luca Moro, attualmente in prestito al Catania, dove si è messo in luce a suon di gol: il capocannoniere del girone C di serie C è stato ceduto per quattro milioni di euro più vari bonus, compresa una percentuale in caso di futura vendita da parte del club emiliano. Sul filo di lana è invece approdato all'ombra del Santo Jacopo Dezi, centrocampista classe 1992 in forza al Venezia. Chiudono la scoppiettante giornata la risoluzione del contratto che legava il difensore centrale Sinisa Andelkovic ai Biancoscudati e il passaggio in prestito al Lecco del giovane Aljosa Vasic.