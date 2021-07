Calcio Padova, dall'Entella arriva Settembrini

Il Calcio Padova ha ufficializzato l’accordo con il centrocampista Andrea Settembrini. Il giocatore ha siglato con il Padova un contratto annuale con opzione.

La scheda

Andrea Settembrini nasce ad Arezzo il 10 Dicembre 1991 ed è un centrocampista di 176 cm per 74 Kg. Settembrini ha iniziato la carriera nel Sansovino in Serie D nella stagione 2008/2009, anche se conquista la maglia da titolare la stagione successiva in Eccellenza (28 presenze ed 1 gol). Si trasferisce la stagione successiva alla Pianese in Serie D, per poi passare nel 2011/2012 al Poggibonsi in C2 tra i professionisti, dove rimane due stagioni collezionando 59 presenze ed 1 rete. Il Pontedera lo porta in Serie C1 dove rimane per due stagioni collezionando 63 presenze ed 3 reti. Nel 2015/2016 si trasferisce alla FeralpiSalò dove diviene un punto fermo dei gardesani, 32 presenze la prima stagione (2 reti) e 34 presenze (2 reti) nella seconda stagione. Il 26 agosto 2017 viene prelevato dal Cittadella con il quale esordisce in Serie B: 34 presenze nella prima stagione, 29 gettoni nella seconda, prima di un brutto infortunio che ne anticipa l’addio ai granata. Nel luglio del 2019 arriva la chiamata della Virtus Entella, sempre in serie cadetta, dove colleziona 44 presenze nei due campionati successivi.