Un bomber per il Calcio Padova: è Daniele Paponi il primo tassello per la prossima stagione

Si parte dall'attacco: il Calcio Padova ha annunciato l'acquisto della punta Daniele Paponi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nuovo acquisto

La società di viale Nereo Rocco ha depositato in Lega il contratto preliminare che permetterà all’attaccante ex Piacenza (13 gol in 23 partite nella stagione 2019/20) di iniziare la preparazione con i biancoscudati. A partire dal primo di settembre, quando aprirà la finestra di mercato, il giocatore sarà automaticamente tesserato con il Padova, con contratto fino al 30 giugno 2022. Queste le prime dichiarazioni di Daniele Paponi: «Il Padova è stata la società che per prima si è mossa con decisione mostrando interesse per me. Sono contento di poter vestire questa maglia, tutti siamo stati per troppo tempo lontani dal campo e non vedo l’ora di tornare a lavorare per dare una mano ai miei nuovi compagni». Il giocatore verrà presentato alla stampa alla ripresa dell’attività agonistica.