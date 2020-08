Brasiliano di nascita, biancoscudato di "adozione": Jefferson è un nuovo giocatore del Padova

Dal Brasile con furore: il Calcio Padova annuncia l'acquisto (contratto fino al 30 giugno 2021) dell’attaccante Jefferson Andrade Siqueira.

La scheda

Jefferson Andrade Siqueira nasce a Guarulhos (Brasile) il 6 gennaio 1988 ed è un attaccante brasiliano, con passaporto italiano, di 189 cm per 78 kg. Jefferson è cresciuto nel settore giovanile del Paraná, con il quale mette a segno 2 reti in 17 partite del campionato Brasiliano e dove vince il Campionato Paranaense nel 2006. Viene acquistato dalla Fiorentina il 6 luglio 2008 a costo zero con un contratto quinquennale. Nel Torneo di Viareggio 2009 subisce la doppia frattura mandibolare in un match contro il Pisa e nell’agosto dello stesso anno viene trasferito in prestito al Frosinone in Serie B. Trovando poco spazio, viene girato al Cassino in C2 nella sessione invernale del calcio mercato e mette a segno 6 reti in 12 partite. Nella stagione 2010/2011 viene trasferito in prestito all’Eupen, nel campionato belga, dove disputerà 20 gare tra campionati e playoff, mettendo a segno 4 reti. Nel Luglio 2011 passa in prestito al Latina, dove troverà la definitiva consacrazione: 9 reti in 19 partite nel 2011/2012, 11 gol in 34 gare nel 2012/2013 con la storica promozione in Serie B e la vittoria della Coppa Italia Lega Pro (3 reti portano la sua firma), l’anno successivo sigla altre 5 reti in maglia nerazzurra in 26 gare di cadetteria. Nell’agosto 2014 avviene il passaggio a titolo definitivo al Livorno, in Serie B, dove mette a segno 2 reti in 15 partite. La stagione successiva torna a titolo definitivo al Latina, dove segna 1 rete in 13 partite, prima del passaggio in prestito alla Casertana nel gennaio 2016, dove chiude la stagione con altre 3 marcature in 11 gare. Inizia la stagione 2016/2017 con il Teramo (3 reti in 8 gare), per passare a gennaio alla Viterbese (altre 3 reti in 9 gare). Rimane in gialloblu anche nella stagione 2017/2018 siglando 8 reti in 20 partite, bottino che gli vale la chiamata del Monza. Nella stagione 2018/2019 indossa quindi le maglie di Monza e Giana Erminio mettendo a segno complessivamente 3 reti in 26 gare. Nella stagione 2019/2020 viene ingaggiato dal Monopoli, in Serie C, siglando 5 reti in 18 gare.