Calcio Padova, importante rinforzo per il centrocampo: ecco Simone Della Latta

Ai più il nome non dirà molto. Ma gli addetti ai lavori assicurano che può davvero dare un contributo fondamentale: il Calcio Padova ha ingaggiato Simone Della Latta, che ha siglato un contratto biennale coi biancoscudati.

Simone Della Latta

Simone Della Latta nasce a Viareggio (Lucca) il 7 marzo 1993 ed è un centrocampista di 186 cm per 83 kg. Inizia la carriera nel settore giovanile dell’Empoli, dove si mette in luce nel 2011/2012 realizzando 2 reti in 23 incontri. Nell’estate 2012 viene mandato in prestito al Gavorrano, in C2, dove colleziona 33 presenze con 2 reti messe a segno. Nella stagione 2013/2014 torna a Viareggio per indossare la maglia dell’Esperia Viareggio, in Serie C, sempre in prestito dall’Empoli. La stagione successiva passa al Pontedera, dove rimane però solo fino a gennaio, dopo aver messo a segno 2 reti in 17 incontri, si trasferisce al Grosseto, sempre in Serie C. Nell’estate 2015 viene acquistato dal Carpi che lo manda in prestito ancora al Pontedera per 2 stagioni: nella prima mette a segno 3 reti in 32 incontri, nella seconda 4 marcature in 34 gare. Nell’estate 2017 è il Piacenza ad ingaggiarlo, a titolo definitivo. Nella prima stagione al Garilli mette a segno 2 reti in 33 partite, nella seconda 3 reti in 32 gare che lo portano fino in finale playoff per la conquista della Serie B, nella terza 4 reti in 21 gare.