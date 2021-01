Serie C: tutti gli orari delle partite del Calcio Padova nel girone di ritorno

Le gare si disputeranno nella giornata di domenica (eccetto quelle dei turni infrasettimanali e della 15a giornata di ritorno) con anticipi e posticipi nelle giornate di sabato e lunedì. Saranno disputate sei gare in anticipo il sabato (due per girone) e una gara in posticipo il lunedì. I turni infrasettimanali si disputeranno nella giornata di mercoledì.

Anticipi e posticipi

Le società in campo nei posticipi del lunedì disputeranno le rispettive gare del turno infrasettimanale immediatamente successivo nella giornata di giovedì. Saranno inoltre disputate tre gare in anticipo il martedì (una per girone). Nelle giornate successive ai turni infrasettimanali non saranno programmate gare in anticipo al sabato. Le gare del Campionato Serie C sono state programmate alle ore 12.30, alle ore 15.00, alle ore 17.30 e alle ore 20.30. Si precisa che le date e gli orari potranno essere soggetti a variazione su disposizione della Lega Pro, per esigenze organizzative e/o di trasmissione audiovisiva.

Calcio Padova

1 a GIORNATA RITORNO - 23-24-25 GENNAIO 2021

IMOLESE - PADOVA Sabato Ore 17.30 Sky

2 a GIORNATA RITORNO - 30-31 GENNAIO – 1° FEBBRAIO 2021

PADOVA - A.J. FANO Domenica Ore 17.30 Sky

3 a GIORNATA RITORNO -2-3-4 FEBBRAIO 2021

MANTOVA - PADOVA Giovedì Ore 17.30

4 a GIORNATA RITORNO - 7-8 FEBBRAIO 2021

PADOVA - FERMANA Domenica Ore 12.30 Sky

5 a GIORNATA RITORNO - 13-14-15 FEBBRAIO 2021

LEGNAGO SALUS - PADOVA Domenica Ore 15.00

6 a GIORNATA RITORNO – 16-17-18 FEBBRAIO 2021

PADOVA - AREZZO Mercoledì Ore 17.30 Sky

7 a GIORNATA RITORNO - 21-22 FEBBRAIO 2021

SUDTIROL - PADOVA Domenica Ore 20.30 Sky

8 a GIORNATA RITORNO – 27-28 FEBBRAIO - 01 MARZO 2021

PADOVA - CESENA Domenica Ore 17.30 Sky

9 a GIORNATA RITORNO – 02-03-04 MARZO 2021

VIRTUSVECOMP VERONA - PADOVA Mercoledì Ore 20.30

10a GIORNATA RITORNO – 07 MARZO 2021

PADOVA - PERUGIA Domenica Ore 17.30