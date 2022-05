Calcio, che spettacolo all'Euganeo: il Padova batte il Catanzaro e vola in finale!

Da perdere cinque anni di vita: il Padova batte 2-1 il Catanzaro in pieno recupero e stacca il pass per la finale playoff di serie C.

La cronaca

Ritmi bassi nella prima parte di prima frazione, con le due squadre che pensano soprattutto a chiudere ma con gli ospiti che danno l'impressione di essere decisamente più pericolosi. Tanto che alla mezz'ora i calabresi passano in vantaggio con Sounas, che sugli sviluppi di un'azione insistita gonfia la rete a Donnarumma battuto. Dopo due minuti i Biancoscudati provano a pareggiare subito i conti ma i tre tiri in porta di Santini, Bifulco e Germano vengono tutti respinti da portiere e difesa catanzarese. Nella ripresa il Padova prova ad alzare il baricentro, ma i suoi attacchi appaiono confusi e imprecisi tanto che la prima vera occasione arriva al minuto 73 con Dezi, il cui destro termina alto di pochissimo. Da quel momento il Biancoscudo rialza la testa, e trova il pareggio al minuto 77 con Curcio, che di testa trafigge Branduani. Il miracolo al minuto 96: calcio di punizione di Chiricò dai 22 metri, la palla termina all'incrocio sul secondo palo e per il Padova è vittoria e pass per la finale.