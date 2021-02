Calcio, serie C: il Cesena ferma il Padova, all'Euganeo è 0-0

La formazione di Mandorlini fatica a trovare la rete: nella ripresa rischia di andare in svantaggio. Mercoledì si torna in campo contro la Virtus Verona

Finisce 0-0 all'Euganeo il match tra il Calcio Padova e il Cesena valevole per la 27esima giornata di serie C. Il biancoscudo consolida il primo posto in classifica anche se deve guardarsi dal ritorno del Perugia anche domenica vittorioso 3-0 con il Modena e ora a -3 ma con due partite in meno.

Primo tempo

Prima frazione difficile per il Padova che non riesce a sbloccare il match anche se ai punti sono i biancoscudati che meriterebbero qualcosa in più, soprattutto nei primi venti minuti in cui tengono le redini della partita. Dopo 2' è Curcio che con un tiro da fuori spara addosso al portiere ospite che respinge d'istinto. Al 29esimo Chiricò dal limite calcia a lato di pochi centimetri mentre sul finale è il Cesena a rischiare di colpire con un giocatore che termina in fuori-gioco e obbliga il guardalinee ad alzare la bandierina prima di calciare in prota.

Secondo tempo

Nella ripresa il Padova cerca di attaccare il Cesena più alto, cambiando strategia ma a giovarne sono i bianconeri che nella prima mezz'ora risciano di andare in rete in due occasioni. La prima è al 68esimo con un diagonale di Zecca lanciato a rete con la palla che lambisce il palo, la seconda è un contropiede 73esimo con i romagnoli che sprecano un contropiede in 5 contro 1. Nell'ultimo quarto d'ora i biancoscudati sciupano alcune occasinioni e al triplice fischio la gara finisce a reti inviolate.