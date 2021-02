Calcio, serie C: il Padova torna al successo all'Euganeo, battuta la Fermana 1-0

Il Padova torna al successo all'Euganeo regolando 1-0 la Fermana (gara iniziata alle 12.30) e conquistando altri tre punti fondamentali per l'alta classifica. La gara viene decisa da un gol realizzato dopo poco meno di 20 minuti grazie a Chirico: il successo vale il primo posto in attesa del match di domenia pomeriggio dell'Alto Adige (capolista solitaria con 44 punti) impegnata a Gubbio. Mercoledì i biancoscudati recupereranno la sfida saltata con il Carpi.

Primo tempo

Il Padova gioca bene nella prima parte del match con continue proiezioni offensive e azioni a ripetizioni. La partita si sblocca dopo 19': Cissè serve Chirico che ricevendo palla sull'esterno si accentra, salta due uomini e col sinistro a giro infila Ginestra sul secondo palo. Dopo il vantaggio è sempre il biancoscudo a tenere in mano le redini della partita con la Fermana che agisce solo in contropiede. Al 36esimo Germano colpisce il palo dopo aver conquistato una ribattuta da posizione defilata, sfiorando il raddoppio. Poi fino all'intervallo non succede molto altro.

Secondo tempo

Nelle ripresa i ritmi calano con il passare dei minuti. Il Padova sfiora per due volte la seconda marcatura al 64esimo con un missile dal 25 metri di Ronaldo e sette minuti più tardi con Rossettini che tenta il tap-in sugli sviluppi di un calcio piazzato. Il gioco spezzettato non aiuta lo spettacolo e la Fermana pensa più a non scoprirsi che a proporsi in avanti per trovare il pari. Dopo il valzer delle sostituzioni il Padova soffre ma nonostante i 5' di recupero riesce a conquistare l'intera posta.