Calcio, serie C: il Padova batte 1-0 il Gubbio e mantiene la vetta del torneo

Quart'ultima giornata di campionato sotto una piggia battente all'Euganeo dove il Calcio Padova ha superato per 1-0 il Gubbio al termine di una partita difficile che la formazione di Mandorlini porta a casa stringendo i denti. La rete del successo porta la firma di Chiricò che trasforma un rigore.

Primo tempo

Il campo pesante rende difficile il controllo della sfera e giocare palla a terra è impossibile. Nei primi 15 minuti non succede molto, poi il Gubbio va vicino al vantaggio con Sainz-Maza che lascia partire un sinistro da 20 metri, deviato da Curcio in angolo. Al 21esimo la prima occasione biancoscudata è di Chiricò il cui sinistro viene alzato di poco sopra la traversa da un difensore ospite. Due minuti più tardi è Hamlili per gli umbri a tentarci di nuovo con un potente calcio dalla distanza con Dini che alza in angolo. In conclusione di frazione il biancoscudo rischia di capitolare ancora con Hamlili e Dini a metterci l'ennesima pezza.

Secondo tempo

Anche in avvio di ripresa è il Gubbio a partire a trazione anteriore con un colpo di testa di Gomez libero di saltare in mezzo all'area con Dini che respinge. Il Padova poi sfiora il vantaggio con l'occasione più colossale del match: Chiricò mette al centro dal fondo un tiro molto potente con Firenze che di testa, tutto solo ma sbilanciato, mette a lato. Al 60esimo la gara cambia corso: dopo un contropiede Chiricò viene steso in area e l'arbitro indica il dischetto. Lo stesso numero 32 poi trasforma con un rasoterra che spiazza Zamarion. Dopo il valzer delle sostituzioni la partita prosegue senza sussulti con il Padova che riesce a tenere il risultato a restare a +3 in testa alla classifica davanti al Perugia, che in extremis supera la Triestina 2-1, e in attesa che giochi l'AltoAdige