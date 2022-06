Quattro mila tifosi biancoscudati attesi al parco della Musica per il match che vale la B

aranno i novanta minuti più importanti di tutta la stagione calcistica del Padova. In palio c'è la promozione in serie B, oppure un bagno di delusione e di rimpianti. La sfida non è facile, la trasferta a Palermo è proibitiva per molti tifosi e questo ha portato i simpatizzanti biancoscudati a cercare possibili luoghi dove potersi ritrovare a tifare l'amato biancoscudo. In vista del fischio d'inizio fissato al Barbera per le 21,15 di domenica, la Questura rende noto che nella mattinata odierna si è riunita la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico spettacolo che ha esaminato la fattibilità della proiezione su maxischermo della partita Palermo Padova presso il Parco della Musica. La commissione - che potrà dare il via libero definitivo in esito al sopralluogo già programmato - ha determinato una capienza massima di 4000 spettatori per l'evento. La Commissione ha poi recepito le indicazioni del Questore, Antonio Sbordone, per lo svolgimento dell'evento. Per accedere sarà necessaria la preventiva registrazione per la quale, l'organizzatore dell'evento, ha individuato la piattaforma eventbrite (https://www.eventbrite.com/e/biglietti-palermo-padova-proiezione-su-maxischermo-al-parco-della-musica-358383995177). All'interno del parco non potranno vendersi superalcolici. Sarà invece consentita la vendita di birra. Tutte le bevande saranno distribuite in bicchieri di carta o plastica. Tassativamente vietati i contenitori di vetro. L'accesso avverrà a partire dalle 19.30, nei limiti della capienza massima stabilita, e solo per le persone che si saranno prenotate. All'ingresso, che avverrà dai cancelli di via Venezia e di via del Pescarotto, saranno effettuati accurati controlli di sicurezza da parte delle forze di Polizia. Il perimetro sarà vigilato anche con impiego di unità cinofile per scongiurare scavalcamenti o introduzione di oggetti pericolosi.