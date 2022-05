Calcio, sale la febbre per Padova-Palermo: previsti 11mila spettatori domenica all'Euganeo

Deve ancora partire, eppure è già sulla bocca di tutti: all'ombra del Santo si attende con ansia l'apertura della prevendita per Padova-Palermo, partita valevole quale finale di andata dei playoff di serie C e in programma domenica 5 giugno alle ore 21 allo stadio Euganeo.

Padova-Palermo

La partita dell'anno, tanto che si prevede un vero e proprio assalto ai botteghini virtuali pur di accaparrarsi il prezioso ticket: per l'occasione la capienza dell'impianto di viale Nereo Rocco sarà aumentata a 11.487 posti, che con ogni probabilità verranno occupati tutti visto che si prevede una presenza di massa di tifosi rosanero (gemellati con quelli biancoscudati) sia in arrivo proprio dalla Sicilia che dal resto dell'Italia. Non saranno aperte le gradinate superiori in quanto mancano videosorveglianza e tornelli. La sfida di ritorno è in programma domenica 12 giugno allo stadio "Barbera" di Palermo, sempre alle ore 21.