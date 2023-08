Calcio Padova, presentato il kit da trasferta

Il Calcio Padova e Macron presentano la nuova maglia gara Away che il club biancoscudato indosserà nella stagione 2023/2024. A pochi giorni dal lancio del kit Home, il Calcio Padova e Macron, partner tecnico dei biancoscudati, hanno presentato la nuova Away.

La divisa si ispira a quelle indossate dai patavini durante la stagione 2007/2008: la nuova Away è rossa con sublimata la croce simbolo di Padova di colore blu: quest’ultima presenta un pattern grafico con effetto pennellato che trae ispirazione dai mattoni delle pareti della chiesa degli Eremitani. Lo stesso effetto pennellato è presente anche sul retro della maglia, dove lo scudo patavino occupa tutta la parte posteriore della divisa, così come sulle maniche. Il colletto alla coreana è rosso sul fronte e blu sulla parte posteriore. Sul petto, a destra e in bianco, è ricamato il Macron Hero, logo del marchio italiano, mentre a sinistra, lato cuore, è presente lo stemma del Calcio Padova. Il retro-collo esterno è personalizzato con la scritta PADOVA. Il kit gara away sarà completato da pantaloncini rossi con fasce laterali blu. I calzettoni rossi hanno anteriormente una riga blu orizzontale e il Macron Hero, mentre nella parte posteriore presentano la croce simbolo della città veneta e la scritta ACP 1910.bn.