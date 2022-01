Calcio, vittoria al cardiopalma per il Padova: 2-1 contro la Pro Patria nel giorno del 112esimo compleanno

Che fatica: il Padova batte 2-1 la Pro Patria con un gol al novantesimo di Bifulco e festeggia coi tre punti il 112esimo compleanno.

La cronaca

Parte bene il Padova, che all'ottavo minuto colpisce il primo palo della giornata con un velenoso piatto destro di Germano. Il pallino del gioco sembra tranquillamente essere in possesso dei Biancoscudati, e invece è la Pro Patria a trovare il gol del vantaggio a metà frazione: botta di Nicco dal limite, la palla termina prima sul palo e poi sulla schiena di Donnarumma rotolando in rete per la più sfortunata delle autoreti. Il primo tempo si conclude con il secondo palo di giornata per i Biancoscudati, colpito da Ronaldo con un destro dei suoi. Bisogna invece attendere la metà della ripresa per il pari del Padova con Kirwan, che raccoglie l'assist al bacio di Ronaldo sugli sviluppi di un calcio d'angolo e insacca di testa. Da quell'istante parte l'assedio di Chiricò e compagni, che trovano il gol all'ultimo respiro: Bifulco estrae dal cilindo un beffardo sinistro a giro che termina all'incrocio. Finisce 2-1 per il Padova.