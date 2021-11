Calcio, altri tre punti per il Padova: con la Pro Vercelli termina 1-0

Novantacinque minuti di tensione, culminati però con un urlo di gioia: il Padova batte 1-0 la Pro Vercelli al termine di una partita sofferta e rimane agganciato alle prime posizioni della classifica del girone A di serie C.

La cronaca

Partenza-sprint per i Biancoscudati, che passano in vantaggio dopo soli 67 secondi: calcio d'angolo di Ronaldo, la palla arriva a Della Latta che da solo in mezzo all'area insacca di testa. Il Padova ha almeno tre occasioni per raddoppiare ma non le sfrutta, consentendo alla Pro Vercelli di rimanere in partita anche se i piemontesi pensano più a picchiare che a giocare a calcio tanto che terminano la partita in dieci per l'espulsione diretta di Vitale. La truppa di Pavanel serra i ranghi e il fortino difensivo tiene, così da consentire di portare a casa tre punti preziosissimi.

Il tabellino

PADOVA-PRO VERCELLI 1-0

Reti: 2' Della Latta

PADOVA (4-3-3): Donnarumma; Germano (dal 45' st Kirwan), Pelagatti, Monaco, Curcio (dal 36' st Gasbarro); Busellato (dal 45' st Settembrini), Ronaldo, Della Latta; Chiricò (dal 26' st Terrani), Ceravolo (dal 36' st Cissè), Jelenic. A disposizione: Vannucchi, Santini, Biasci, Vasic, Ajeti, Nicastro, Bifulco. All. Pavanel

PRO VERCELLI (4-4-2): Rendic; Clemente, Cristini, Auriletto, Crialese; Della Morte, Awua, Emmanuello, Gatto (dal 30' st Vitale) ; Rolando (dal 44' st Silenzi), Bunino (dal 30' st Comi). A disposizione: Rizzo, Carosso, Sangiorgi, Louati, Rizzo, Erradi, Secondo, Bruzzaniti, Scali. All. Scienza.

Arbitro: Marco Acanfora di Castellammare di Stabia (Somma-Centrone). Quarto uomo Taricone

Ammoniti: Della Latta, Crialese, Clemente, Gatto, Settembrini, Silenzi

Espulsi: Vitale