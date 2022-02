Calcio Padova, vittoria in rimonta firmata Chiricò-Ceravolo: a Seregno termina 1-2

Vittoria in rimonta per il Padova, che espugna lo stadio "Ferruccio" di Seregno 1-2 ribaltando il risultato e mantenendosi a -8 dal Südtirol.

La cronaca

Gioco molto spezzettato nella prima frazione a causa dei molti falli compiuti dai padroni di casa, i quali collezionano quattro cartellini gialli in 25 minuti. Bisogna aspettare la mezz'ora per vedere la prima vera occasione, che consente peraltro al Seregno di passare in vantaggio con Marino, che sfrutta l'errato disimpegno di Curcio e beffa Donnarumma con un sinistro di prima intenzione. Passano sette minuti e il Padova, in costante proiezione offensiva trova il pari con una punizione capolavoro di Chiricò, che toglie la ragnatela dall'incrocio dei pali. A inizio ripresa bastano poi dieci secondi ai biancoscudati per siglare il gol del sorpasso: Jelenic pesca meravigliosamente Ceravolo, che scatta sul filo del fuorigioco e con un preciso diagonale non lascia scampo a Tozzo. Il Padova sfiora poi il tris al quarto d'ora con un colpo di testa sempre di Ceravolo, che questa volta viene però respinto dall'estremo difensore del Seregno. Ed è sempre Tozzo a negare il tris alla mezz'ora tuffandosi sulla sua destra per ribattere il sinistro a giro di Chiricò. Qualche patema nel finale, ma arrivano i tre punti.