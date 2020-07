Calcio Padova: Macron torna a essere lo sponsor tecnico dei biancoscudati

Il Calcio Padova, storica squadra del calcio italiano, e Macron, azienda leader internazionale nel settore dell’abbigliamento tecnico sportivo, hanno il piacere di annunciare l’accordo che vedrà il brand italiano al fianco dei biancoscudati per quattro anni a partire dalla stagione 2020-2021 .

La storia

La storia del Calcio Padova inizia nel 1910, anno della fondazione dell’Associazione Calcio Padova, e da allora sono tantissimi i campioni che hanno indossato la casacca biancoscudata a partire da Annibale Frossi e Alfredo Foni, ad un ‘certo’ Nereo Rocco che sarà prima giocatore e poi negli anni Cinquanta guida tecnica di una squadra che in quegli anni faceva paura anche alle squadre più blasonate. Negli anni più recenti, cresciuto nelle giovanili della società, si mette in luce un giovane futuro campione del mondo: Alessandro Del Piero. Molti i giovani che hanno iniziato nel Calcio Padova per poi diventare campioni affermati nei club e in nazionale: Di Livio, Benarrivo, Albertini, fino ad arrivare a Matteo Lovato, fresco di esordio in serie A con il Verona. Chi invece arrivò da campione e lasciò sicuramente il segno è stato Giuseppe Galderisi per ben sette stagioni con i biancoscudati prima di chiudere la carriera oltre oceano.Il Padova ha giocato ben 16 campionati di serie A arrivando a giocare la finale di Coppa Italia nel 1967 contro il Milan di Trapattoni e Rivera.

Storia e maglia

«Siamo felici di poter annoverare tra le squadre che hanno scelto Macron un club che fa parte della storia del calcio italiano come il Calcio Padova. – ha dichiarato Gianluca Pavanello, Ceo di Macron – Una storia che ben si identifica con la maglia, una storia che vogliamo valorizzare al meglio proprio attraverso i capi che studieremo insieme allo staff del Calcio Padova nel segno della continuità, ma anche della tecnicità e modernità dei tessuti. Una storia da indossare con orgoglio sia in campo che sugli spalti». «Macron è un marchio conosciuto e molto ben radicato nel nostro territorio, – ha dichiarato l’Ad del Calcio Padova Alessandra Bianchi – un brand che ha accompagnato alcuni momenti fondamentali della storia della nostra Società come la ripartenza del 2015 e la vittoria di quel campionato. Siamo molto soddisfati di aver concluso questa partnership con un’eccellenza italiana che in Europa veste più di settanta club calcistici. Con il Macron Store di via della Croce Rossa garantiremo ai tifosi padovani un punto vendita ben fornito e facilmente raggiungibile. Assieme a Macron stiamo valutando come presentare le nuove maglie, se le misure sul distanziamento ce lo permetteranno vorremmo creare un evento insieme ai nostri tifosi e alla città».

Capi tecnici

All’accordo tra Macron e Calcio Padova segue lo studio e la produzione dei nuovi capi tecnici che il club patavino indosserà nella prossima stagione e che saranno come sempre caratterizzati dall’icona del brand italiano: il Macron Hero. Il logo, che rappresenta la figura umana, si ispira alla punta della lancia che per definizione è dinamismo e rapidità. Il Macron Hero simboleggia in modo ancora più efficace la gioia alla fine della sfida. Il raggiungimento di un obiettivo. Fatica, passione e determinazione. La filosofia Macron: “Work hard. Play harder”.