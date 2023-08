Torrente soddisfatto: «Anche se sono amichevoli, indicazioni buone». Via all'iniziativa "bar biancoscudato"

«Son soddisfatto, ho visto netti miglioramenti a livello di gioco, di condizione fisica di diversi ragazzi. Non stiamo ancora bene, ma in campo abbiamo creato tanto e concesso quasi nulla. Ho visto delle giocate che abbiam provato, anche se è calcio d’agosto». E' di buon umore Mister Torrente all'indomani dell'amichevole giocata ieri alle ore 17.30 a Torbole Casaglia (BS), il campo di allenamento delle rondinelle, tra Brescia e Padova. Alla rete di De Marchi, ben assistito da Kirwan nel primo tempo ha replicato nella ripresa con un gran tiro da fuori, Bianchi. Biancoscudati ancora in campo con il 3-5-2 con De Marchial fianco di Liguori.

Una prestazione positiva quella del Padova, soprattutto come atteggiamento: «Tante verticalizzazioni? Mi piace, mi piacciono i giocatori che giocano così, ma abbiamo sfruttato molto l’ampiezza, con Villa e con Capelli nella ripresa. Radrezza-Dezi-Varas in mezzo? Penso si possa migliorare, ci sono ampi margini. Vedo però una crescita della squadra, stiamo facendo dei passi avanti. De Marchi? Sia lui che Russini si stanno allenando bene, è un giocatore con caratteristiche importanti, se dovesse scegliere di andar via prenderemo qualcuno al suo posto, discorso equivalente per Russini». Unica nota stonata del pomeriggio di ieri riguarda Villa che si è procurato una lussazione alla spalla: «Speriamo non sia niente di grave», dice speranzoso il mister. Torrente ha parlato anche di chi non c'era: «Gli assenti? Bortolussi, Russini e Franchini avevano un affaticamento e non abbiam voluto rischiarli tenendoli ad allenarsi alla Guizza, Belli e Cretella stanno recuperando da una botta al ginocchio, ho portato qualche ragazzo della Primavera. La difesa? Si è comportata bene, oggi abbiam preso un eurogol di Bianchi», il gran tiro da fuori, come si diceva. Per quanto riguarda il mercato nessuna novità rispetta a Paloschi: «Ancora non si sa nulla – ha detto Bianchi – ci sono tante situazioni in ballo e il calciatore si sta guardando attorno. Vedremo»

Una stagione, quella che si sta per aprire, accompagnata da una serie di iniziative come quella di venerdì 4 agosto 2023 alle 11.45 presso la sede dell’Associazione Provinciale Pubblici Esercizi (APPE) di Padova, in via Savelli 28 si terrà la presentazione del progetto “Bar Biancoscudato”. L’iniziativa ha lo scopo di creare una rete di pubblici esercizi “amici” del Calcio Padova: luoghi riconoscibili da vetrofania e gagliardetto, dove i tifosi potranno riunirsi, guardare le partite e incontrare i propri beniamini. Per quanto riguarda invece la campagna abbonamenti, la società Calcio Padova ha comunica che sono 315 quelli sottoscritti da martedì ad oggi,giovedì 3 agosto, per la prossima stagione sportiva 2023-2024.