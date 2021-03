Serie C: Calcio Padova vittoria di "rigore" oltre lo scadere, primo posto consolidato

Il Calcio Padova consolida il primo posto in classifica nel turno infrasettimanale. Mercoledì sera la squadra di Mandorlini ha battuto 0-1 la Virtus Verona grazie a un rigore concesso oltre lo scadere.

La parita

La gara al Gavagnin-Nocini è stata difficile per la compagine biancoscudata che nonostante alcune azioni pericolose non è riuscita a sbloccare il match sino al 95esimo quando Ronaldo si è procurato un calcio di rigore. Il brasiliano l'ha poi trasformato con precisione. Tante le proteste dei padroni di casa con finale ad alta tensione. Mandorlini, mister del Padova ed ex Hellas Verona, è stato trattenuto da Hallfredsson durante un discussione. Il biancoscudo tornerà in campo domenica alle 17.30 all'Euganeo contro il Perugia nel big-match: gli umbri al momento sono terzi in classifica a -5 dal Padova (58 p.ti) ma con due partite in meno.