Calcio, semifinale Coppa Italia di serie C: termina 1-1 l'andata tra Padova e Catanzaro

Gol, espulsioni e un pareggio che rimanda tutto alla sfida di ritorno: termina 1-1 la prima semifinale di Coppa Italia di serie C tra Padova e Catanzaro.

La cronaca

Le due squadre partono subito forte, e al nono minuto i biancoscudati passano con il terzino neozelandese Kirwan, il cui preciso colpo di testa su calcio d'angolo di Ronaldo si insacca alle spalle di Nocchi. I calabresi non stanno però a guardare, e trovano il pari al quarto d'ora: Cianci appoggia a destra per l'accorrente Verna, che con un diagonale di prima intenzione trafigge Donnarumma. La possibile svolta dell'incontro arriva al minuto 37: l'arbitro Ricci espelle infatti Ronaldo per fallo con piede a martello su Welbeck, e mostra il cartellino rosso anche a Pelagatti, mandato anticipatamente sotto alla doccia per proteste. Nella ripresa la partita si incattivisce, e a creare occasioni è il Padova: prima ci prova Bifulco e quindi Kirwan, ma i rispettivi tiri a giro vengono parati da Nocchi. In pieno recupero Bombagi fa sudare i tifosi biancoscudati con un colpo di testa di poco a lato, e la partita si chiude sull'1-1.

Il tabellino

PADOVA-CATANZARO 1-1

Reti: Kirwan (Pd) al 9' pt, Verna (Cz) al 15' pt

PADOVA (4-3-3): Donnarumma; Vasic (dal 12' st Monaco), Ajeti, Andelkovic, Kirwan; Settembrini, Ronaldo, Saber (dal 1' st Della Latta); Terrani (dal 12' st Bifulco), Nicastro (dal 29' st Santini), Biasci (dal 1' st Jelenic). A disposizione: Fortin, Gasbarro, Cabianca, Pelagatti, Germano, Chiricò, Ceravolo. All. Pavanel

CATANZARO (3-5-2): Nocchi; Scognamillo, Martinelli, Gatti; Bearzotti, Verna, Cinelli (dal 28' st Bombagi), Welbeck, Vandeputte (dal 19' st Porcino); Carlini, Cianci (dal 19' st Curiale). Panchina: Branduani, Romagnoli, Fazio, De Santis, Ortisi, Monterisi, Vazquez. All. Vivarini

Arbitro: Marco Ricci di Firenze (Lencioni-Del Santo Spataru). Quarto uomo Frascaro

Ammoniti: Settembrini, Carlini, Cianci, Bifulco, Santini

Espulsi: Ronaldo, Pelagatti (dalla panchina)