Calcio, vittoria in extremis per il Padova: Ajeti regala i tre punti ai biancoscudati

Soffertissima, e per questo ancor più "goduta": il Padova batte 0-1 la Pergolettese nella sfida valevole per la 21esima giornata del girone A di serie C grazie all'imperioso colpo di testa di Ajeti a tre minuti dal termine.

La cronaca

A vivacizzare subito la partita ci pensa il Padova con Settembrini, che dopo soli tre minuti cerca l'eurogol da metà campo ma senza successo. Anche la Pergolettese prova ad affacciarsi in avanti, ma sono i biancoscudati ad avere in mano il pallino del gioco pur senza riuscire a sfondare. Nella ripresa la prima vera occasione è dei padroni di casa, con Zennaro che impegna severamente Donnarumma. Da quel momento i biancoscudati alzano il baricentro e sfiorano il gol in due occasioni con il neo entrato Chiricò. La sfida sembra ormai destinata a concludersi a reti bianche, ma a tre minuti dal 90esimo il Padova passa: calcio di punizione di Chiricò in mezzo all'area, Ajeti salta più in alto di tutti e regala i tre punti ai Biancoscudati.