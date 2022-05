Calcio, partono da Alessandria i playoff del Padova: sfida alla Juventus Under 23 in diretta tv

È in partenza da Alessandria il treno-promozione. E i Biancoscudati non intendono farselo scappare nuovamente: iniziano alle ore 21 (con diretta televisiva su RaiSport) i playoff di serie C per il Padova, entrato ai quarti di finale in virtù del secondo posto in classifica conquistato in campionato alle spalle del Südtirol.

Playoff

L'avversaria di turno è a dir poco conosciuta: si tratta della Juventus Under 23, che Donnarumma e compagni hanno già battuto nella regular season sia all'andata che al ritorno ma che nella mente dei tifosi rievoca brutti ricordi: i bianconeri eliminarono infatti il Padova proprio ai playoff due stagioni fa, spegnendo così sul nascere il sogno serie B. Ora i Biancoscudati ci riprovano, anche se per questa gara di andata mister Oddo dovrà fare a meno di pedine imporrtantissime quali Ronaldo, Jelenic, Bifulco, Busellato e Cissé: il ritorno si disputerà sabato 21 maggio alle ore 20.30 allo stadio Euganeo.

Probabili formazioni

Queste le probabili formazioni di Juve Under 23-Padova:

JUVE UNDER 23 (4-3-2-1): Israel; Leo, De Winter, Poli, Anzolin; Nicolussi Caviglia, Zuelli, Sersanti; Soulé, Iocolano; Da Graca. All. Zauli.

PADOVA (4-3-3): Donnarumma; Germano, Valentini, Ajeti, Kirwan; Saber, Dezi, Della Latta; Chiricò, Ceravolo, Terrani. All. Oddo