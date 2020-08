Calcio, che beffa nel finale: Cittadella ko contro il Frosinone, addio al sogno serie A

Una beffa tremenda: un fantastico gol di Ciano nel recupero del secondo tempo supplementare condanna il Cittadella, che perde 2-3 al "Tombolato" nel turno preliminare dei playoff e dice addio al sogno serie A.

La partita

Bastano sei minuti ai granata per passare in vantaggio: Brighenti atterra Rosafio in area, l'arbitro Sozza indica il dischetto e dagli undici metri Diaw spiazza Bardi. La partita si accende dopo la mezz'ora e regala una doppia emozione in pieno recupero: prima il Cittadella si porta sul 2-0 ancora con Diaw, che di destro al volo conclude nel migliore dei modi la magistrale azione costruita da D'Urso e Rosafio, e poi il Frosinone accorcia le distanze con l'ex di turno Salvi, che si libera di due avversari e beffa Paleari. E a inizio ripresa i ciociari acciuffano il pareggio con un eurogol di Dionisi, il cui destro a giro termina all'incrocio dei pali. A questo punto le due squadre gettano il cuore oltre all'ostacolo, cercando il gol-qualificazione ma senza successo. Si va quindi ai supplementari, e quando tutto sembra finito Ciano estrae dal cilindro un gol da capogiro regalando al Frosinone la semifinale col Pordenone.