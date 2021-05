Padova-Renate, tamponi allo stadio il giorno della partita: l'iniziativa per i tifosi

Per facilitare l’ingresso dei propri supporter, il giorno della gara il Calcio Padova (in collaborazione con FederLab) organizzerà due postazioni per eseguire i tamponi

"Il Calcio Padova informa che a partire dalle 15.00 di sabato 29 maggio saranno in prevendita per i soli abbonati 2019-2020 i biglietti per il match di ritorno dei quarti di finale playoff con il Renate. I tagliandi potranno essere acquistati esclusivamente on line tramite il circuito Listicket. Fino alle 24.00 di domenica 30 maggio la vendita sarà dedicata ai tifosi abbonati nella stagione 2019-2020 (che dovranno inserire nel sistema il loro numero di supporter card). Da lunedì 31 maggio la prevendita sarà aperta a tutti, i biglietti potranno essere acquistati fino alle ore 16.00 del giorno della gara. In base alle disposizioni vigenti, potranno accedere allo stadio le persone che dimostreranno di:

Essersi sottoposte a test molecolare o antigenico nelle 48 ore precedenti all’inizio della partita (17.30)

Essere in possesso di certificazione vaccinale (per chi ha completato il ciclo la validità è di nove mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale; per chi ha fatto solo una dose la validità scatta dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione)

Essere in possesso di certificato di avvenuta guarigione da COVID-19 (validità è di 6 mesi dalla data di fine isolamento)

Tamponi allo stadio Euganeo il giorno della gara. Per facilitare l’ingresso dei propri supporter, il giorno della gara il Calcio Padova, in collaborazione con FederLab, organizzerà due postazioni per eseguire i tamponi a prezzi agevolati. Il 2 giugno perciò, a partire dalle 14.30, saranno allestiti due punti tamponi di fronte alla Tribuna Centrale Ovest. Il costo del singolo tampone sarà di 12 euro. Si invitano tutti i tifosi che devono effettuare il tampone a presentarsi con largo anticipo allo stadio, onde evitare assembramenti, code e ritardi nell’ingresso all’impianto di gioco.

Questi i prezzi dei biglietti. Non sarà consentito l’acquisto dei tagliandi ai non residenti nella Provincia di Padova.

Tribuna Premium - 60 euro

Poltrone Biancoscudate - 50 euro

Poltrone Vecchie Glorie - 25 euro

Tribuna Ovest - 20 euro

Accesso disabili. Per prenotare il proprio biglietto è necessario telefonare al n. 329/1058424 o inviare un’ e-mail all’indirizzo biglietteria@padovacalcio.it nella giornata di lunedì 31 maggio dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15,30 alle 18.30. Il Calcio Padova ricorda che l’ingresso gratuito è previsto fino ad esaurimento della quota di biglietti concessa ai diversamente abili, solo per le persone il cui grado di invalidità sia del 100%. Se la persona diversamente abile necessita di assistenza, la Società prevede l’ingresso gratuito anche per il suo accompagnatore".