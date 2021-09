Calcio, il Padova cala il pokerissimo: con la Pro Patria arriva la quinta vittoria in altrettante gare

Il Biancoscudo batte 1-2 a Busto Arsizio in rimonta i lombardi grazie alle reti di Valentini e Monaco e si porta da solo in vetta alla classifica

Cinque su cinque: nuova vittoria per il Padova, che batte non senza fatica la Pro Patria e si porta da solo in testa alla classifica del girone A di serie C, a punteggio pieno.

Vittoria

A fine primo tempo sembrano mettersi male le cose per i Biancoscudati: in pieno recupero i bustocchi (dopo aver preso pochi istanti prima una traversa con Stanzani) si portano avanti con Pierozzi, bravo a sfruttare un'amnesia difensiva e a bucare Donnarumma da pochi passi. Il Padova non ci sta, e nella ripresa - grazie anche ai cambi - ribalta il risultato: nel giro di sette minuti il Padova trova prima il gol del pareggio con Valentini (deviazione fortuita di sinistro all'incrocio) equindi quello del vantaggio con Monaco, che è il più lesto di tutti ad avventarsi sul pallone durante una mischia in area e di testa insacca a porta semivuota. I padroni di casa non reagiscono, e al triplice fischio finale per il Padova è festa.

Tabellino

PRO PATRIA-PADOVA 1-2

Reti: Pierozzi (Pp) al 46' pt, Valentini (Pd) al 15' st, Monaco (Pd) al 22' st

PRO PATRIA (3-5-2): Caprile; Colombo (dal 35' st Ghioldi), Saporetti, Boffelli; Pierozzi, Nicco (dal 35' st Fietta), Bertoni, Galli (dal 21' st Ferri), Pizzul; Parker (dal 21' st Piu), Stanzani (dal 21' st Castelli). A disposizione: Mangano, Vaghi, Sportelli, Vezzoni, Banfi, Giardino, Zeroli. All. Prina

PADOVA (4-3-1-2): Donnarumma; Kirwan, Valentini, Monaco, Curcio (dal 13' st Pelagatti); Saber, Busellato (dal 1' st Chiricò), Della Latta (dal 13' st Jelenic); Ronaldo; Ceravolo (dal 31' st Settembrini), Santini (dal 13' st Biasci). A disposizione: Vannucchi, Gasbarro, Germano, Vasic, Terrani, Andelkovic, Bifulco. All. Pavanel

Arbitro: Arace di Lugo di Romagna (Vitale-Pintaudi). Quarto uomo Colaninno

Ammoniti: Boffelli, Colombo, Valentini, Chiricò, Saber