Calcio, colpaccio del Padova: Jelenic firma la vittoria del Biancoscudo contro la Sambenedettese

Colpaccio al "Riviera delle Palme": il Padova batte 0-1 la Sambenedettese e si porta al secondo posto, a un punto dal Südtirol capolista e con una gara in meno.

La cronaca

Sin dalle prime battute i Biancoscudati dimostrano di voler tenere in mano il pallino dell'incontro, e la continua spinta offensiva dopo 18 minuti paga: splendido lancio lungo "alla Bonucci" di Gasbarro per Jelenic, che compie uno stop magnifico e trafigge Nobile con un potente diagonale di destro. Nella ripresa la Sambenedettese mette in campo anche Maxi Lopez, ma la sua gara dura solo 11 minuti causa problema muscolare: il Padova gestisce in vantaggio e al triplice fischio finale può esultare in mezzo al campo.